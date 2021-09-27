«كيف تكتشف ذاتك.؟».. لقاء بثقافة الإسماعيلية

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عقد بيت ثقافة القنطرة شرق اللقاء الأسبوعي لنادى أدب الطفل، وتتضمن محاضرة بعنوان «كيف تكتشف ذاتك» ألقاها الأديب هيثم عمران، تحدث خلالها بأن تحب نفسك وتقدرها وتحترمها، فهذا جزء من إحترام الناس لك وبالتالى جزء من نجاحك وتحقيقك لذاتك التي تؤمن بها، وتثق أنها قادرة على بذل الجهد لتحقيق أحلامك والوصول بها إلى أهدافك، لتصبح شخصاً ذا قيمة ونفع، ولكن الكثير من الشباب والفتيات لا يعرفون كيف يحبون أنفسهم ويقدرونها، لأنهم لا يجدون أنفسهم في شىء ما يعرفون منه دورهم، وبالتالى لا يستطيعون النجاح، ويستمرون هكذا في حلقة من تقليل الذات، ثم انتقل المحاضر بالحديث عن عدة خطوات تساعد الإنسان في اكتشاف ذاته وذكر منها البحث عن الأشياء التي تجعلك أنت، والبحث عن كل ما ينعش حياتك ويسعدها، أعقبه تدريب عملى على فن التعبير الحركى، وتنفيذ بروفة لمسرحية أنا انسان.

وفى ذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب نظمت مكتبة أبوصوير محاضرة بعنوان «سيد حجاب صائد الكلمات» ألقاها أحمد شافعى، كما أعد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق فقرة بعنوان «معلوماتك عن أسرار مملكة النحل» قدمتها فيفى.