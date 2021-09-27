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مركز «صحة المسنين» يحتفل بميلاد أكبر معمرة بالسويس لبلوغها 100 عام

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مركز «صحة المسنين» يحتفل بميلاد أكبر معمرة بالسويس لبلوغها 100 عام مركز «صحة المسنين» يحتفل بميلاد أكبر معمرة بالسويس لبلوغها 100 عام

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احتفلت أسرة مركز صحة المسنين ببورتوفيق، بعيد ميلاد الحاجة كريمة، أكبر معمرة بالسويس والنزيلة بمركز صحة المسنين، والتي اتمت عامها الـ100.

وذلك برعاية جمعية شباب رعاية المسنين، هذا ويتوجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس بخالص التمنيات للحاجه كريمة بوافر ودوام الصحة لها ولجميع اسرة مركز صحة المسنين ببورتوفيق، كما ويتوجه الحفناوي بخالص الشكر والتقدير لمدير المركز والفريق الطبي والاداري والاخصائيين الاجتماعيين على الجهود الكبيرة في رعاية المرضي ونزلاء المركز.

مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد اكبر معمرة بالسويس لبلوغها المائة عام
مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد اكبر معمرة بالسويس لبلوغها المائة عام
مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد اكبر معمرة بالسويس لبلوغها المائة عام
مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد اكبر معمرة بالسويس لبلوغها المائة عام
مركز صحة المسنين يحتفل بميلاد اكبر معمرة بالسويس لبلوغها المائة عام

المصرى اليوم

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