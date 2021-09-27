أنشطة فنية وثقافية متنوعة بالقليوبية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة بنها معرض فنون تشكيلية بقاعة الفنان رخا لمواهب وفناني القليوبية، كما عرض نادي السينما بالقصر فيلم تسجيلي بعنوان قصص الأنبياء قصة «سيدنا إبراهيم عليه السلام»، فيما تواصلت فعاليات الدورة التدريبية الثانية عشر، للتدريب الميداني بالمكتبة العامة بالقصر بعنوان «نظام المستقبل الآلي لإدارة المكتبات- future library» حاضرها رأفت سعيد، تناول فيها شرح مديول الإستعارة بنظام المستقبل ومنها كيفية إضافة مستعير، تعديل وتجديد بيانات المستعير، تطبيقات الاستعارة، مفقودات المستعير، المترددين على المكتبة، خدمات المستفيد، تقارير الإستعارة والحقول الفرعية لهم.

نظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة للتوعية بأهمية تعلم الإسعافات الأولية لتفادي تفاقم الإصابات، ألقتها د. فاطمة عبدالرؤوف من الوحدة الصحية، بينما عقد بيت ثقافة الخانكة محاضرة للحديث حول متلازمة داون، القتها وفاء إسماعيل، كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة قص ولصق للأطفال، بينما أعد قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة القناطر الخيرية ورشة إعادة تدوير للخامات القابلة للاستخدام.

بثت صفحة الفرع الرسمية محاضرة بعنوان «الموبايل أبليكيشن» بصوت مارلين نبيل، أعدها قصر ثقافة الطفل ببنها، بالإضافة إلى ورشة حكي للأطفال عن «الملك رمسيس الثاني.. بطل الحرب والسلام» بصوت هبة عبدالرؤوف، كما قدمت مكتبة كفر عبيان ورشة حكي لقصة «معركة ذكاء» بصوت الطالبة جاسي مايكل، بجانب قراءة للأطفال من كتاب «الجراثيم» بصوت منار رجب، قدمها قصر ثقافة القناطر الخيرية، فيما أعد بيت ثقافة القلج قراءة للأطفال من كتاب «السد العالي» تأليف حازم هاشم بصوت دعاء حسن.