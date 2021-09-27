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نائب بـ«الشيوخ»: «البلوجرز واليوتيوبرز» أنشطة غير رسمية يجب دمجها فى الإقتصاد الرسمي

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نائب بـ«الشيوخ»: «البلوجرز واليوتيوبرز» أنشطة غير رسمية يجب دمجها فى الإقتصاد الرسمي نائب بـ«الشيوخ»: «البلوجرز واليوتيوبرز» أنشطة غير رسمية يجب دمجها فى الإقتصاد الرسمي

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أعلن النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، تأييده لسياسة وزارة المالية، التواصل مع الشركات الدولية مثل فيس بوك وجوجل التي تمارس نشاطاً دولياً، وغيرها من المواقع الإلكترونية لجمع المعلومات الخاصة بالممولين، ليتم التعامل معهم ضريبياً في حالة عدم الانضمام إلى المنظومة الإلكترونية.
ودعا «المنزلاوى» في بيان أصدره اليوم، المتعاملين بسرعة الانضمام إلى المنظومة الالكترونية ودفع الضرائب المستحقة عليهم للدولة، مثمناً استجابة عدد كبير منهم مؤكداً أهمية تحصيل حقوق الدولة من الضرائب، لاستخدامها في الخدمات العامة الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وقال «يجب محاسبة الشركات العالمية مثل يوتيوب وفيسبوك على حصيلتها من الشركات والافراد المصريين»
كما طالب النائب من بصفة وزير المالية، متابعة ملف دمج الاقتصاد غير الرسمى أو مايسمى بالاقتصاد الخفى إلى الاقتصاد الرسمى مقترحاً تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى مؤكداً أهمية حسم هذا الملف الذي ستكون له أثاره الايجابية على الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أن «اليوتيوبرز والبلوجرز» أيضاً من بين الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.

المصرى اليوم

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