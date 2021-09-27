ممنوع «البنطلونات المقطعة والشورتات».. «صيدلة الإسكندرية» تعلن ضوابط استقبال الطلاب الجدد (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية، بدء استقبال الطلاب الجدد الملتحقين بها من طلاب الشهادة الثانوية العام للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، بدءا من غداً الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، حيث تم تقسيمهم على 3 دفعات حيث يتم استقبال الطلاب بحسب ارقامهم في كشوف التنسيق من رقم 1 وحتى 130 ويوم الاربعاء من رقم 131 وحتى 260 وفى اليوم الثالث الخميس من رقم 261 وحتى 388.

ووضعت الكلية على موقعها الرسمي على «فيسبوك»، مجموعة من الضوابط والشروط من بينها حظر ارتداء الشورتات والبنطلونات الممزقة للطلاب ومرافقيهم داخل الحرم الجامعي عدم السماح بالتدخين داخل الحرم ومن يخالف يعرض نفسه للعقوبة وعدم استخدام المصاعد إلى للحالات المرضية وكبار السن، وحظر التواجد داخل المبنى بدون ارتداء الكمامات.

ونشرت الكلية مجموعة من الإرشادات لطلابها الجدد من خلال رسوم كروكيه توضيحية منذ دخول البوابة الرئيسية وحتى تسليم مظروف الالتحاق والاوراق المطلوبة.

محظور "البنطلونات الممزقة والشورتات" .. "صيدلة الاسكندرية" تعلن ضوابط استقبال والكشف الطبي على الطلاب الجدد (صور)

محظور "البنطلونات الممزقة والشورتات" .. "صيدلة الاسكندرية" تعلن ضوابط استقبال والكشف الطبي على الطلاب الجدد (صور)

محظور "البنطلونات الممزقة والشورتات" .. "صيدلة الاسكندرية" تعلن ضوابط استقبال والكشف الطبي على الطلاب الجدد (صور)