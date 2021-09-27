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ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة شقق في 6 أكتوبر

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ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة شقق في 6 أكتوبر ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة شقق في 6 أكتوبر

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض شخصين بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة المساكن بمنطقة أكتوبر.

كان معلومات معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «التسلق» متخذان من دائرة قسم ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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