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«خنقه بقطعة قُماش».. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالمنيا

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«خنقه بقطعة قُماش».. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالمنيا «خنقه بقطعة قُماش».. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالمنيا

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين ملابسات مقتل سائق «توك توك» بالمنيا، وتبين أن أحد الأشخاص إستدرجه لسرقته المركبة الخاصة به، وقام بخنقه بقطعة «قماش» ولاذ بالفرار.

تلقي ضباط مركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من مزارع، بغياب نجل عمه سائق مركبة «توك توك»، وعُثوره على مركبة «التوك توك» خاصته بإحدى الطرق، وفى وقت لاحق عثر عليه متوفى بإحدى المجارى المائية، وإنتشاله وتبين وجود أثار خنق حول الرقبة.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد سرقة مركبة «التوك توك» الخاصة بالمجنى عليه.

وأضاف المتهم بقيامه بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بالمركبة قيادته ولدى وصولهما غافله، ثم قام بخنقه من الخلف بإستخدام قطعة قماش أعدها مسبقاً، وعقب تأكده من وفاته قام بدفعه بمكان العثور على الجثة وحاول قيادة مركبة «التوك توك»، إلا أنه حدث بها عطل فلم يتمكن من سرقتها، ولاذ بالهرب خشية إكتشاف أمره.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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