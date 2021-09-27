ضبط 10 مزارع لنبات «البانجو» بالإسماعيلية

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شنت قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطنى والأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات الميدانية بالقوات المسلحة حملات أمنية استهدفت الظهير الصحراوى لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها بالإسماعيلية.

وتمكنت الحملات من ضبط 18 قضية ضبط خلالها 10 مزارع لنبات البانجو المخدر، على مساحة بلغت أكثر من 11 فدان و8 مخازن بها كميات من البانجو الجاف بلغت 6000 كيلو جرام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.