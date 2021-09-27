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فيتنام تقضي بحبس مواطن 30 شهرا نقل عدوى لـ 4 أشخاص

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فيتنام تقضي بحبس مواطن 30 شهرا نقل عدوى فيروس كورونا لـ 4 أشخاص فيتنام تقضي بحبس مواطن 30 شهرا نقل عدوى لـ 4 أشخاص

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أصدر القضاء الفيتنامي، حكمًا بالسجن على مواطن 30 شهرًا، أدين بانتهاك الحجر الصحي ونقل عدوى لـ 4 أشخاص.

وفقا لما نشره موقع «فين اكسبريس»، بأن سائق الشاحنة فان فان هوا البالغ من العمر 39 عاما توجه في يوليو الماضي من مدينة «هو تشي» جنوب البلاد إلى مدينته في مخالفة القواعد التي يتعين بموجبها على جميع العائدين من مناطق تعاني من جائحة كورونا تقديم ورقة توثق حالتهم الصحية والدخول في عزل صحي لمدة أسبوعين، وانتهك الرجل هذه القواعد وجال في المدينة كما شارك في حفل تأبين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 230 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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