"الصندوق الصناعي" يحصد جائزة "IDC" للتميز في الإبداع الرقمي لـ 2021

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لنظام تمكين والتطبيق على الأجهزة الذكية.. خلال حفل النسخة 11

حصد صندوق التنمية الصناعية السعودي جائزة آي دي سي "IDC" للتميز لعام 2021، ضمن فئة التميز في الإبداع الرقمي، لنظام تمكين وتطبيق الصندوق على الأجهزة الذكية، وذلك في النسخة الحادية عشرة من جوائز قمة آي دي سي للتميز.

وتسلّم الجائزة نائب الرئيس التنفيذي للتقنية عبدالعزيز بن صالح الغفيلي، نيابة عن الصندوق الصناعي، حيث اشتملت الجائزة على أربع فئات هي: "التميز في الإبداع الرقمي، أفضل مدير لتقنية المعلومات للعام، أفضل مدير لأمن المعلومات للعام، وجائزة عن فئة السيدات في قطاع التقنية والأعمال".

جاء ذلك خلال حفل أقيم عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من الجهات المرشحة لنيل الجائزة.

ويأتي فوز الصندوق بالجائزة، تتويجًا لجهوده المستدامة في تطوير نظام تمكين ضمن رحلة التحول الرقمي، تزامنًا مع وتيرة نمو القطاع الصناعي السعودي، حيث عكف العمل على ترحيل بيانات يزيد عمرها عن أربعين عامًا، إلى منصة رقمية موحدة لتوفير التمويل الأمثل اللازم للصناعات في المملكة.

وتمت أتمتة جميع العمليات التالية للمستفيد منها "أتمتة عمليات الدفع مع عملية الموافقة المضمنة الذاتية، وتحويل الملف المصرفي، وأتمتة نظام العقود الإلكترونية بالتكامل مع خدمة أبشر وذلك لإضفاء الأتمتة والأمان العالي، إضافة إلى تطبيق الأجهزة الذكية المشتمل على أكثر من أربعين خدمة، إلى جانب الأتمتة الكاملة لعملية خطاب الاعتماد المستندي والربط مع المصارف التجارية، والأتمتة الكاملة لإصدار السندات لأمر وتسجيل وفك الرهون إلكترونيًا مع وزارة العدل".

وتمكن الصندوق من تنفيذ خطط الأتمتة في أقل من سنتين، مما تجاوز التوقعات في المدة المقدرة للتنفيذ "أي من ثلاث إلى خمس سنوات".

وقد ساهمت رحلة الصندوق الصناعي نحو التحول الرقمي في ارتفاع عدد القروض المعتمدة بنسبة 38% وارتفاع القدرة الاستيعابية لمعالجة القروض ودراستها إلى 3 أضعاف، إضافة إلى تقليص مدة إجراءات الحصول على القروض بنسبة 53% لتنخفض من 11 شهرًا إلى 5 أشهر فقط وفقًا للمعايير العالمية.

وتهدف جائزة آي دي سي "IDC" للتميز إلى تسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات والأشخاص الذين لهم تأثير إيجابي على مؤسساتهم خاصة وقطاع التقنية عامة، وتعد جائزة أي دي سي إحدى أعرق الجوائز العالمية ومن أكثرها حيادية، حيث يتم تحكيم الأعمال وإعلان النتائج من فريق تحكيم من قيادات القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة بعدة دول حول العالم.