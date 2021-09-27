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الأهلي يحقق المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للكاراتية

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الأهلي يحقق المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للكاراتية الأهلي يحقق المراكز الأولى فى بطولة الجمهورية للكاراتية

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حققت فرق الكاراتيه بالنادي الأهلي نتائج قوية خلال بطولة الجمهورية «كاتا»، التي اختتمت فعالياتها أمس، على صالة استاد جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وفاز فريق الأهلى تحت 18 عامًا «ناشئين» بالمركز الأول ضمن منافسات البطولة، ومثل الفريق كل من أيمن محمد طارق وعمر مهند أبوبكر ومروان أحمد إبراهيم.

كما فاز بالمركز الأول أيضًا فريق الأهلي تحت 17 عامًا «ناشئات»، الذي ضم كلا من نهى عمرو فؤاد ومريم الدالي وفرح طارق. وكذلك حصد فريق 15 سنة «ناشئات» المركز الأول، وضم كلا من حبيبة تامر وملك نادر وليلى طارق.

وتُوج فريق الأهلي تحت 13 عامًا «ناشئين» بالمركز الأول، وضم كلا من آدم أحمد آدم، وبلال شاكر عبدالفتاح، وأحمد زكريا.

وفي منافسات الفردي، حصل على المركز الأول كل من مصطفى الغباشي تحت 21 عامًا، ونهى عمرو فؤاد في منافسات تحت 17 عامًا، وحبيبة أحمد آدم في منافسات تحت 15 عامًا، ومريم أحمد العزبي في منافسات تحت 14 عامًا، وآدم أحمد آدم في منافسات تحت 13 عامًا.

وشارك في البطولة من النادي الأهلي أكثر من 50 لاعبًا ولاعبة، بدءًا من 13 وحتى 21 عامًا «ناشئين- ناشئات».

ويقود جهاز «كاراتيه الأهلي»، مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لمنافسات «الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه الأهلي كل من: حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه»، وجمال خليل عبدالعال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبدالعزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري عبدالناصر عبدالكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.

المصرى اليوم

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