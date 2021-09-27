«المؤتمر» :الدولة تقيم مشروعات تنموية بسيناء بالتوازي مع تطهيرها من التنظيمات الارهابية

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قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، يؤكد مدي حرص الدوله على تنمية سيناء.

وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بتنمية سيناء، والدوله تقوم بتنمية شامله بها في كافة المجالات، لافتا إلى أن هناك نهضة تنموية غير مسبوقة، بدأت الدوله بالتوازي مع تطهير سيناء من التنظيمات الإرهابية، مطبقة شعار «تنمية سيناء يد تبني ويد تحمل السلاح»، وأن مايحدث من مشروعات قومية وتنموية تؤكد لنا أننا أمام جمهورية جديدة ترعي مصالح المواطن.

وأكد حزب المؤتمر، أن المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية غير المسبوقة التي نفذتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيناء ومنطقة القناة والتى ستجعل هذه المناطق واحدة من المناطق الاستثمارية الواعدة على مستوى المنطقة والعالم كله، وستعمل على خلق فرص إستثمارية وتنموية وخلق مجالات وفرص عمل جديدة للشباب والمواطنين.