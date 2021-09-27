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تُدار بدون ترخيص والمعدات متهالكة.. حبس مالك «ملاهي الموت» بالإسكندرية

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تُدار بدون ترخيص والمعدات متهالكة.. حبس مالك «ملاهي الموت» بالإسكندرية تُدار بدون ترخيص والمعدات متهالكة.. حبس مالك «ملاهي الموت» بالإسكندرية

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أمر المستشار عمر الركايبى، رئيس نيابة المنتزة أول الإسكندرية، اليوم الاثنين، بحبس مالكى ملاهى «فرحة» بمنطقة الرأس السوداء شرق المحافظة، بعد أن وجهت لهما النيابة العامة تهمتي إدارة منشأة بدون ترخيص، والتسبب في قتل المجنى عليها خطأ، فيما تم غلق وتشميع المنشأة بمعرفة الجهة الإدارية.

وتواصل نيابة المنتزه أول تحقيقاتها واقعة حادث مصرع الطفلة دنيا سعيد 12 سنة، متأثرة بإصابتها بكدمات وجروح وكسور مختلفة، إثر سقوطها من لعبة «الإعصار» بملاهي «فرحة» حيث استمعت النيابة إلى أقوال أهلية المجنى عليها والذين اتهموا ملاك الملاهى والقائمين عليها بالتسبب في وفاتها إثر سقوطها من علو وأصدرت النيابة أمرا، بضبط وإحضار المسؤول عن الملاهي، وتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الحادث، ووضع تقرير حول أسبابه، واستدعاء مسئولي الحي؛ لسؤالهم عن ملف تراخيص الملاهي، ومدى مطابقتها للمواصفات لتحديد وسائل الأمان، مع التصريح بدفن جثة الضحية، عقب مناظرتها وبيان سبب الوفاة.

وعلى الفور نجح ضباط مباحث الإسكندرية من القبض على مالكى الملاهى وإحالتهما إلى النيابة العامة قررت حجزهما لحين ورود التحريات وتقارير اللجان المشكلة بمعرفتها.

وصباح اليوم تسلمت النيابة العامة تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة «الحى» وفجر التقرير مفاجاة من العيار الثقيل إذ كشف عن أن الملاهى تدار بدون ترخيص ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية، فيما أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية، أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس لعدم حصولها على أي تراخيص. فيما أفاد تقرير اللجنة الفنية ان معدات وألعاب الملاهى متهالكة ولا تصلح للإستخدام.

وبعرض ما توصلت إليه التحقيقات على المستشار محمد عبدالسلام المحامى العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية، امر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير امن الإسكندرية تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا بسقوط طفله من لعبة ملاهي عقب تشغيلها بدقائق، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وفارقت الحياة فور وصولها.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية، وسؤال أسرتها، أن الطفلة كانت برفقتهم في نزهة، وطلبت استقلال اللعبة وعقب تشغيلها بعده دقائق، فوجئوا بسقوطها من على مسافة 10 أمتار، وارتطمت في أجزاء من اللعبة، فنقلوها إلى المستشفى، ولفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها.

المصرى اليوم

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