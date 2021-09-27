إشادة برلمانية بقرار شيخ الأزهر بمضاعفة الدعم لمستحقي الزكاة بمناسبة العام الدراسي

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أشاد النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر، الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري بمضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر أكتوبر، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه «قورة» في بيان له اصدره اليوم تحية قلبية لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على هذا القرار الانسانى لمساندة ودعم الاسر الأكثر احتياجاً مؤكداً أن الازهر الشريف يحظى باهتمام كبير من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على الدور المهم والتاريخي الذي يقوم به تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية

تجدر الاشارة إلى ان هذا القرار يأتى في إطار الحرص على مساندة الأسر لتدبير احتياجات أبنائهم للدراسة، حيث ستحصل الأسرة خلال شهر أكتوبر على ضعف المعونة الشهرية التي يتم صرفها لهم من بيت الزكاة والصدقات المصري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج المعونة الشهرية النقدية المقدمة من بيت الزكاة والصدقات المصري، حوالي ٩٦ ألف أسرة من كافة المحافظات تصرف هذه المعونات بشكل شهري منتظم.

ويقدم بيت الزكاة والصدقات، المساعدات النقدية المباشرة للأسر أو الأفراد الذين يفتقرون إلى الإيفاء بمتطلبات الحياة المعيشية، وتندرج هذه المساعدات تحت مصرف الفقراء والمساكين والأسر المتعففة، وقد أسس بيت الزكاة والصدقات المصري على هذه الشريحة من المجتمع لإيمانه بحاجتها الماسة إلى مد يد العون والمساعدة وذلك تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتصرف هذه المعونات بشكل شهري من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري للأسر والأفراد التي تنطبق عليهم الشروط والضوابط المحددة لذلك.