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«وول ستريت جورنال»: منظمة الصحة العالمية تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل كورونا

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«وول ستريت جورنال»: منظمة الصحة العالمية تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل كورونا «وول ستريت جورنال»: منظمة الصحة العالمية تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل كورونا

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قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن منظمة الصحة العالمية، تخطط لإعادة فتح التحقيق لتحديد أصل الفيروس الذي تسبب في وباء كورونا، ونقلت الصحيفة، عن ممثلي المنظمة، أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت لحل هذه المشكلة. وستشكل منظمة الصحة العالمية مجموعة من 20 شخصا، ستضم خبراء في الحماية البيولوجية والسلامة في المختبرات، بالإضافة إلى خبراء في أمراض الحيوان.

وفي وقت سابق دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى مزيد من التحقيق في احتمال تسرب الفيروس من المختبر، لأن الخبراء لم يعثروا على مصدر الفيروس.

وتجاوزت الإصابات فى العالم 230 ملايين حالة ونحو 5 ملايين حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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