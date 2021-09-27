التحريات تكشف تفاصيل تصفية عنصرين شديدي الخطورة على طريق «القاهرة – الإسكندرية»

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كشفت التحريات، تفاصيل القضاء على اثنين من أشد العناصر الخطورة بالطريق الصحراوي، أثناء تبادل إطلاق النار معهما، خلال اختبائهما في قطعة أرض بمنطقة الكيلو 30 طريق «القاهرة- الإسكندرية» بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وقالت التحريات، أن الأجهزة الأمنية باغتت المتهمان بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، وتمكنت من القضاء عليهما، بعدما بادلتهما إطلاق النيران.

وذكرت التحريات أن العنصرين الإجراميين «محمد. ع» و«مراد. ض»، من مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، يختبئان في المنطقة الصحراوية، عند الكيلو 30، بدائرة، ويتخذان من هذه المنطقة مسرحا لهما لحيازة السلاح الناري، بغرض ارتكاب جرائم استعراض القوة، وفرض السيطرة، وترويع الآمنين من المواطنين، فضلا عن وقائع مشاجرات أخرى باستخدام الأسلحة النارية في المنطقة..

وأضافت التحريات انه بمطالعة صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالعنصرين الإجراميين، تبني أن أولهما مطلوب للتنفيذ عليه في 4 أحكام بالسجن المؤبد، في قضايا استعمال قوة وسلاح