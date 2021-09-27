«كورونا» تتسبب في انخفاض متوسط العمر.. ونسبة الوفيات أعلى بين الذكور

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كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، عن انخفاض متوسط العمر المتوقع للرجال في المملكة المتحدة لأول مرة منذ 40 عامًا.

قالت الخبيرة بمكتب الإحصاء، باميلا كوب، إنه «بمجرد انتهاء الوباء ومعرفة عواقبه على الوفيات في المستقبل، من الممكن أن يعود متوسط العمر المتوقع إلى التحسن في المستقبل، مرجحة أن يكون هناك ارتداد في السنة الأولى أو نحو ذلك بعد انتهاء الجائحة، بسبب ما يسميه علماء الديموغرافيا (علم السكان )»تأثير البقاء على قيد الحياة».

وكان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في السنوات الثلاث الأخيرة حتى عام 2020، هو 79 عاما للرجال، مما يعني أنه انخفض مرة أخرى إلى المستوى الذي سجل آخر مرة في الفترة بين عامي 2012-2014، وفقا لتقرير لـ«بي بي سي نيوز» ونشرته هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها اليوم، والذي أكد أنه لم يطرأ تغيير يذكر على العمر المتوقع لدي الإناث، حيث كان أقل بقليل من 83 عاما.

قال التقرير إن متوسط العمر المتوقع يزداد عادة في المملكة المتحدة وحول العالم بمرور الوقت، وتندر حالات الانخفاض والتراجع فيه، مستدركا بأنه خلال جائحة كورونا، شهدنا انخفاضا في متوسط العمر المتوقع في معظم أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في عام 2020، على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لبحث أعدته جامعة أكسفورد.

ونقل على الخبراء قولهم إنه يمكن أن نشهد المزيد من الانخفاض في العام المقبل أو نحو ذلك، قبل أن يبدأ متوسط العمر المتوقع في التعافي.

وتساءل التقرير عما يحدث على المدى الطويل، عندما تتضح آثار الاضطرابات التي طرأت على الرعاية الصحية، قائلا إنه قبل جائحة كورونا كان متوسط العمر المتوقع عند الولادة في المملكة المتحدة في ازدياد، وإن كان بمعدل أبطأ بكثير بعد عام 2011 مقارنة بالعقود السابقة.لكن الأرقام الجديدة تظهر أن متوسط العمر المتوقع للذكور انخفض سبعة أسابيع بين 2015-2017، و2018-2020، وهو أول انخفاض من نوعه منذ بدء إحصاء الأرقام في عام 1980.

ونبه إلى أنه على الرغم من التسمية «متوسط العمر المتوقع» فإن هذه الأرقام لا تتنبأ بالعمر الفعلي، موضحا أنها كناية عن متوسط العمر الذي سيعيشه المولود الجديد، إذا استمرت معدلات الوفيات الحالية بنفس الوتيرة طوال حياته.

وقال: «بما أنه من غير المرجح أن تستمر معدلات وفيات كوفيد على المدى الطويل، فإن التقديرات الجديدة لا تعني أن الصبي المولود في عام 2020 سيكون له عمر أقصر من المولود في عام 2019».

وأضاف أنه بالنظر إلى عام 2020 بدلا من متوسط ثلاث سنوات، وجد مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط العمر المتوقع للرجال قد انخفض بمقدار 1.2 سنة وللنساء بنسبة 0.9، مما يعكس ارتفاعا أكبر في عدد الوفيات بين الرجال بسبب كوفيد -19.

ولفت إلى أن المملكة المتحدة ليست وحدها التي شهدت هذه الانخفاضات الكبيرة في متوسط العمر المتوقع لعام 2020، حيث تظهر دراسة تحليلية لـ 29 دولة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي، انخفاضا في جميعها تقريبا، مما يعني تراجعا بعد سنوات من التحسن.

ونبه إلى أن الولايات المتحدة شهدت أكبر انخفاضات إذ بلغت أكثر من عامين لدى الرجال، وفقا للباحثين في مركز ليفرهولم للعلوم الديموغرافية بجامعة أكسفورد.

ونقل عن الدكتور ريدي كاشياب لأستاذ في علوم الديموغرافيا الاجتماعية وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، قوله إن الوباء كان له «تأثير كبير للغاية وغير مسبوق» على معدلات الوفيات ومتوسط العمر المتوقع، مضيفا: «هذا شيء لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية بالنسبة لمعظم دول أوروبا الغربية، ومنذ تفكك الاتحاد السوفيتي في التسعينيات في أوروبا الشرقية».

وفي العديد من البلدان، انخفض متوسط العمر المتوقع إلى ما دون إحصاءات عام 2015، الذي كان عاما سيئا إذ شهد موسما قويا للإنفلونزا الشديدة.

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