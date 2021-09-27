القبض على عامل بمول العرب بتهمة طعن جارته وإجهاض حملها في أكتوبر

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ألقت شرطة مباحث الجيزة القبض على عامل بمول العرب، بتهمة التعدي على حامل في الشهر التاسع داخل منزلها بهدف سرقتها، وسدد عدة طعنات في جسدها مما تسببت في وفاة جنينها داخل بطنها وفر هاربا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

كان قسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا قسم ثالث أكتوبر من مستشفى زايد التخصصي، بوصول ربة منزل حاصلة على بكالوريوس إعلام، 29 سنة، حامل في الشهر التاسع، مصابة بعدة طعنات نافذة بمنطقة البطن واليد، وتوفى الجنين بداخلها، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتهم يسكن داخل الشقة الواقعة بالطابق الأرضي، وحين حاولت المجني عليها الاستغاثة بالجيران، سدد لها طعنات وفرّ هاربا.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث عامل نظافة في مول العرب، ومستأجر شقة في العقار ذاته بالطابق الأرضي، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث بقصد السرقة وأنه حاول دخول شقة المجني عليها بأسلوب التسلق من شرفة شقتها.