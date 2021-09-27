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حملات أمنية لـ«مباحث المخدرات» لضبط العناصر الإجرامية بالمحافظات

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حملات أمنية لـ«مباحث المخدرات» لضبط العناصر الإجرامية بالمحافظات حملات أمنية لـ«مباحث المخدرات» لضبط العناصر الإجرامية بالمحافظات

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وفى أسيوط تم ضبط كمية من مخدر الأيس والهيروين والحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول و2 ميزان حساس وسلاح أبيض بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

وفى القاهرة تم ضبط كمية من مخدر الهيروين وأقراص مخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص.

كما تم ضبط 700 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص بمطروح.

وفى جنوب سيناء تم ضبط 36 طربه من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

كما تم ضبط كمية من مخدرى البانجو والحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات إعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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