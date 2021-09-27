ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بالقاهرة، وضبط بحوزتهما عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.