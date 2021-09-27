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طعنها بسكين وهرب.. مسجل خطر يقتل طليقته بالمنوفية

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طعنها بسكين وهرب.. مسجل خطر يقتل طليقته بالمنوفية طعنها بسكين وهرب.. مسجل خطر يقتل طليقته بالمنوفية

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بالمنوفية، وتبين أن طليقها وراء إرتكاب الواقعة، بسبب مشادة كلامية بينهما، تعدي خلالها على المجني عليها بسلاح أبيض أودي بحياتها وفر هاربًا.

وتبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم وبها جروح متفرقة بالجسم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه طليق المجنى عليها، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمنوفية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينه وبين المجنى عليها وأنه كان متزوجها عرفـياً مُنذ مدة وقام بتطليقها، فقامت بالإتصال به وطلبت منه الحضور لمسكنها وحدث بينهما مشادة كلامية ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ولاذ بالهرب.

وأرشد عن الأداة المستخدمة وهاتفين وبطاقة الرقم القومى الخاصين بالمجنى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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