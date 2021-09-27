ضبط «حرامي» المنازل بالقاهرة

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تمكن مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص تخصص في سرقة المنازل بأسلوب التسلق وكسر النوافذ.

وتبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه كسـر باب شـرفة الشقة محـل سـكنه وسرقة مشغولات ذهبيـة و4 فيزا كارت.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، ومقيم بالعقار محل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضـبطه، وبمواجهته اعتـرف بارتكابه الواقعـة بأسلوب التسلق وكسر باب الشرفة باستخدام سلاح أبيض «سكين».

وتـم بإرشاده ضبـط كافـة المسـروقات المستولى عليهـا بـمسـكنـه، والسـلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.