نائبة: صرف 700 مليار جنيه على تنمية سيناء خلال 6 سنوات يعكس اهتمام الدولة بالتعمير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، وهناك حراك على الأرض في جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم بقوة في توفير المزيد من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وأشارت رشاد، إلى أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوي العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة انتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، تلك الأزمة والملف الشائك الذي ظل لعصور طويلة يؤثر على الصحة العامة للمواطنين، ولكن القيادة السياسية قطعت على نفسها عهدا بفتح جميع الملفات والتعامل مع المشاكل على أرض الواقع بعيدا عن المسكنات.

وأكدت رشاد، أن تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار جنيه خلال الـ 6 سنوات الماضية، يعكس اهتمام الدولة بالتعمير وخاصة أرض الفيروز التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب جميع المصريين، مما ساهم بقوة في تحقيق خطة التنمية الشاملة، قائلة:«ما تحقق منذ تولى الرئيس السيسي الحكم لم نشهده منذ عصور سالفة».