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ضبط مخدرات قيمتها مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي

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ضبط مخدرات قيمتها مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي ضبط مخدرات قيمتها مليون جنيه بحوزة عنصر إجرامي

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بالبحيرة وبرفقته (أحد الأشخاص)، وضبط بحوزتهما ( 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12،500 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (بمليون جنيه تقريباً).

المصرى اليوم

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