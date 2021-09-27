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سؤال برلماني حول آلية تطبيق الضرائب على البوجرز واليوتيوبرز

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سؤال برلماني حول آلية تطبيق الضرائب على البوجرز واليوتيوبرز سؤال برلماني حول آلية تطبيق الضرائب على البوجرز واليوتيوبرز

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وجهت النائبة مها عبدالناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، سؤالا برلمانيا لمصلحة الضرائب عن ألية تنفيذ مطالبة الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى «البلوجرز – اليوتيوبرز» بفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وتسائلت النائبة في بيان لها عن القرار الذي ينقصه اجراء التطبيق، خاصة وأنه من الممكن وجود اشكالية قانونية حال عدم فتح مشاهير السوشيال ميديا للملف الضريبي، متساءلة عن مصيرهم من عدم تنفيذ القرار هل ستخاطب إدارة منصات السوشيال ميديا بغلق القناة أم ستلجأ لحلول أخرى.

وتابعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «حتى الوقت الحالي لا نملك المعلومات الكافية عن تنفيذ القرار، خاصة وأن كافة الإدارات المعنية موقعها خارج ، مطالبة مصلحة الضرائب المصرية بتوضيح كافة اجراءات التطبيق والية تنفيذه ومصير ممتنعي فتح الملف الضريبي.

المصرى اليوم

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