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ماذا تعرف عن "خدمة تقدير" وما الفئات المستهدفة؟.. هنا التفاصيل

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تقدم خدمات الهوية الوطنية كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف

ماذا تعرف عن

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن "خدمة تقدير"، هي مخصصة للمواطنين والمواطنات غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وأضافت الأحوال المدنية أن الخدمة تتم من خلال تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن وجودهم وتستهدف ذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية والمرضى وكبار السن.

وتقدم الخدمة بزيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية لمكان وجود طالب الخدمة وتقديم خدمات الهوية الوطنية لهم؛ كإصدار أول أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين والمواطنات أو ذويهم طلب الخدمة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية: www.ahwal.gov.sa

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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