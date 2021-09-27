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ظهور مشكلة خطيرة في حواسيب "آيباد ميني" الجديدة

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ظهور مشكلة خطيرة في حواسيب "آيباد ميني" الجديدة ظهور مشكلة خطيرة في حواسيب "آيباد ميني" الجديدة
الشركة لم ترد بصورة واضحة وأكدت أنها ستفحص المشكلة

ظهور مشكلة خطيرة في حواسيب

أبلغ عدد كبير من مستخدمي حواسيب "آيباد ميني" الجديدة عن ظهور مشكلات تقنية خطيرة في أجهزتهم الجديدة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شاشات "آيباد ميني" الجديدة ظهرت فيها مشكلة "تمرير الهلام" الذي لا يعمل لديهم.

ولاحظ المستخدمون أن تمرير أحد جانبي الشاشة يكون بمعدل مختلف عن الآخر، خاصة في العرض الرأسي.

ويصعب تحديد التأثير لتلك المشكلة عند إمالة حواسيب "آيباد" بالاتجاه الأفقي.

ولم ترد شركة "أبل" بصورة واضحة حول تلك المشكلة التقنية في حواسيب "آيباد ميني"، وأكدت أنها ستفحص تلك المشكلة بشكل مستفيض قبل أن تعلق بصورة رسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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