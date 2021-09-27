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لضبط المخالفين.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية

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لضبط المخالفين.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية لضبط المخالفين.. «الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3268 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12146 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 281) قضية متنوعة من بينها ضرائب عامة وقيمة مضافه، وجمارك ،حماية أموال ومتعلقات الدوله، و111 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص وتغير نشاط وحدة سكنية ومهنية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة والتجارة عن ضبط 1305 قضية تموينية متنوعة.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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