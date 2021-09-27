أخبار عاجلة

شاهد.. ورش طبخ تستقطب الشباب في "الرياض الدولي للكتاب" -
ملكية العلا تعلن انطلاق مهرجان العلا للتمور في دورته الثانية في التاسع من ربيع الأول -
محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62 -
«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن» -
«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا -
تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء -
وزيرا الإسكان والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعى المجتمعى وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا -
«جبالى» يعلن اختيار «الوفد» لـ «وهدان» رئيسا لهيئته البرلمانية.. ويعلن اجراءات انتخاب اللجان -
انطلاق معسكر شباب الوفد في العين السخنة -
«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

أمن المنافذ : ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

Print
أمن المنافذ : ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أمن المنافذ : ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكنت من ضبط 53 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و48 قضية في مجال الأمن العام، و1601 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 234 حكما قضائيا متنوعا، وقضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن الدولي بتطبيق معايير مزدوجة

كوريا الشمالية تتهم مجلس الأمن الدولي بتطبيق معايير مزدوجة

تأجيل محاكمة «أسرى الهروب الكبير من جلبوع» إلى نهاية أكتوبر

تأجيل محاكمة «أسرى الهروب الكبير من جلبوع» إلى نهاية أكتوبر

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»