هارب من 26 سنة أحكام.. ضبط مسجل خط بحوزته أسلحة نارية بالجيزة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ حكم بالسجن ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد العناصر الإجرامية ، والسابق إتهامه فى 6 قضية أبرزها سرقة بالإكراه وضرب وسلاح وبلطجة، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن لمدة 26 سنة فى 3 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح إحتجاز، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 3 قضايا بلطجة وسلاح نارى،، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهدافه أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى مستأجرة بطريق الواحات وبحوزته بندقية آلية وبندقية خرطوش وطبنجة وفرد محلى و3 خزينة ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.