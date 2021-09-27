شرطة النقل والمواصلات تنجح فى إعادة فتاة لأهليتها

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قالت الداخلية: استمراراً لتفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية وتفعيل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المواقف ذات الطابع الإنساني، فقد تلاحظ للخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مطروح تواجد إحدى الفتيات بمفردها على رصيف المحطة.

وأضافت، في بيان، اليوم الاثنين: «وبمناقشة الفتاة عن مدى احتياجها للمساعدة نظراً لتواجدها بمفردها، أفادت بأنها (مقيمة بمحافظة القليوبية) وقررت قيامها بترك مسكن أهليتها لوجود خلافات أسرية».

وتابعت: «على الفور تم تقديم كافة أوجه الرعاية للفتاة وأمكن التوصل لوالدتها، وتم التواصل معها وتبين قيامها بتحرير محضر بغيابها، وأفادت بحضورها لتسلم نجلتها والتعهد بحسن رعايتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».