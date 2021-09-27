الأكبر في العالم.. كل ما تريد معرفته عن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

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يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح واحد من أضخم المشروعات من نوعها على مستوى العالم، وهي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًا لسيناء، في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

نجحت الدولة في تحويل مسار الصرف الصناعي غير المعالج لتحقيق الاستفادة منه بدلًا عن الأسلوب القديم وهو التخلص منه في بحيرة المنزلة، وبالتالي حفظ نقاء البحيرة والاستفادة من مياه الصرف الزراعي في ري مئات الآلاف من الأفدنة في سيناء.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن مشروع محطة مياه مصرف بحر البقر بالأرقام.

1. تعمل المحطة على نقل ومعالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة.

2. كما تعمل على استصلاح 456 ألف فدان على أرض سيناء.

3. استغرق إنجاز المشروع 26 شهر.

4. تم إنجازه بتكلفة تتجاوز 16 مليار جنيه.

5. شارك في بنائه 21 ألف مهندس وفني وعامل من خيرة العاملين في الشركات المدنية، وعلى رأسهم «المقاولون العرب» و«أوراسكوم للإنشاءات» تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

6. تحتوي منظومة معالجة مصرف بحر البقر على العديد من المنشآت العملاقة ومن بينها محطة رفع المياه شادر عزام، بطاقة 400 ألف مكعب في اليوم، و6 سحارات، وثلاث قناطر، وخمس كباري.

7. وأيضًا محطة رفع السلام بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، والتي يتم من خلالها رفع المياه من خلال سحارة السلام، لتصل المياه إلى سيناء من خلال منظومة ربط أسفل قناة السويس.

8. ثم يتم استقبال المياه عن طريق قناة دخول، ومعالجتها في أكبر محطة مياه صرف زراعي في العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، وهي محطة عملاقة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية وهي تتضمن 4 خطوط رئيسية كل خط يتضمن ترومبات بطاقة 1.4 مليون متر مكعب في اليوم.

9. المشروع يحتوي على عدد من المنشآت والمباني المساعدة، من بينها مبنيان للكيماويات واثنين للكلور، و12 خزان للأكسجين، ومبنيان لتوريد الأوزون، ومبنى للمولدات الكهربائية بقدرة 10 ميجاوات.

10. ويشمل المشروع نطاق إداري متكامل يشمل غرفة تحكم، ومعمل للتحاليل.

11. وتم إنشاء 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر في سيناء، تشمل محطة في منطقة رأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، ومحطة في منطقة أبوزنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم، وفي محطة في منطقة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة محطة في نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم.