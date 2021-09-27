عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك في التدريب المشترك الرباعي «هرقل 21» ‏باليونان

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نفذت عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك ‏الرباعي «هرقل 21» والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة ‏اليونان.‏

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وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتى تضمنت عقد عدد من المحاضرات ‏النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك ‏بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبي فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.‏

يأتى التدريب «هرقل 21» في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة ‏المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة ‏فى مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي.‏

حضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.‏