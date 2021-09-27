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تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات بمدينة نصر 15 يوما

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تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات بمدينة نصر 15 يوما تجديد حبس المتهمين بسرقة السيارات بمدينة نصر 15 يوما

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قسم مدينة نصر تلقى بلاغا من سيدة بانه عقب ركن سياراتها أمام إحدى المراكز التجارية ولدى عودتها اكتشفتكسر زجاج السيارة وسرقة حقيبه بداخلها جهاز«لاب توب»ولن تشتبه في أحد ،وأكدت التحريات صحة ماورد في البلاغ وتبين أن عدد من الأشخاص كونوا تشكيلا عصابيا مستخدمين سيارة لسرقة السيارات عن طريق كسر الزجاج ،ألقى القبض عليهم وإحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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