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إلى المحافظين ومديري الأمن: «البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة.. البلاد بتيجي بالجدية والعمل»

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السيسي إلى المحافظين ومديري الأمن: «البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة.. البلاد بتيجي بالجدية والعمل» إلى المحافظين ومديري الأمن: «البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة.. البلاد بتيجي بالجدية والعمل»

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وجه الرئيس عبدالفتاح ، رسالة لكل مسؤول في من محافظين ومديرين أمن، بعد السكوت على الأخطاء، من أجل مصلحة البلد.

قال السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الاثنين: «أنا مفيش بينى وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم، خصومة».

أضاف: «يقولك أنت ليه بتحط نفسك في المجالات دي، ما تسيبهم هم، وزير الري يقول، وزير الزراعة يقول، طب حتى دولة الرئيس، وأنت خليك جميل، خليك حلو يعني».

تابع: «لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده، البلاد ما بتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام، ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكدا حتى لو بنمارس الخطأ، نبقى عارفين إن أنا بعمل غلط وهتحاسب عليه».

المصرى اليوم

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