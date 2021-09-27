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ضبط متهم استولى على مليون و300 الف من المواطنين بحجة توظيفها

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ضبط متهم استولى على مليون و300 الف من المواطنين بحجة توظيفها ضبط متهم استولى على مليون و300 الف من المواطنين بحجة توظيفها

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كشفت أجهزة الامن فى سوهاج ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين ، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منه بدعوى توظيفها وإستثمارها له بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الملابس الجاهزة "له معلومات جنائية" بممارسة نشاطاً إجرامياً للنصب والإحتيال على المواطين من خلال تلقى مبالغ مالية من راغبى إستثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى مليون و300 الف من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

المصرى اليوم

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