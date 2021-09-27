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«الداخلية»: ضبط المتهم لقيامه بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة

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«الداخلية»: ضبط المتهم لقيامه بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة «الداخلية»: ضبط المتهم لقيامه بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص) مصاب بجروح بفروة الرأس وتم حجزه بقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، إثر إدعاء مشاجرة .
بالإنتقال والفحص تبين قيام نجل المصاب بالتعدى على والده بالضرب بإستخدام أداة حادة «سيخ حديدى» بسبب خلاف بينهما حول رفض والده إعطائه مبالغ ماليه (لكونه من متعاطى المواد المخدرة) .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبحوزته (السيخ الحديدى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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