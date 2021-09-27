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ضبط ربة منزل تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم

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ضبط ربة منزل تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم ضبط ربة منزل تخصصت في النصب على المواطنين بحجة تسفيرهم

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد المواطنين بالشرقية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على أمواله بزعم تسفيره إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين قيام إحدى السيدات بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكي بزعم تسفيره إلى «إحدى الدول»، وتوفير فرصة عمل له بها وعدم وفائها بذلك ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها واعترفت بالواقعة.

المصرى اليوم

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