عمر عبدالعزيز: مناحم بيجين سبب استفزازي لتقديم فيلم «ليه ياهرم»

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قال المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، انه كتب فيلم«ليه ياهرم» بعد وقوف مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق ، أمام الأهرامات وهو سبب استفزازي مشيرا إلى انه أحب فيلم «فرحان ملازم آدم» بسبب السيناريست محسن زايد، وأنه كان يريد تغيير اسمه ولكن بسبب وفاة محسن رفض تغيير اسم حلمه.

وقال المخرج مجدي أحمد على أثناء ندوة تكريم المخرج عمر عبدالعزيز في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدورة الـ٣٧ أن أزمة صناعة السينما ليست شؤون اجتماعية، ولكن أزمة تشغيل، موضحا بأن الصناعة تحتاج لمزيد من الديمقراطية ولمزيد من الدعم وأن هناك حل كبير للصناعة يحتاج تدخل رئاسي بمكالمة تليفون

وأضاف مجدي احمد على ان الصناعة تتكون من ٣ اطراف، وهم الإنتاج والتوزيع ودور العرض، والأزمة الحقيقة في مصر هي دور العرض فنحن نحتاج إلى زيادة السينمات في مصر لاستيعاب أفلام أكثر، وهذا يحتاج لتدخل رئاسي.