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استرجع المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، كواليس موقفًا تعرض له خلال عرض مسرحية «مساء الخير يا مصر» والتي اضطر للتفكير في إلغاء العرض بسبب حضور السفير الإسرائيلي لمشاهدته.

وأوضح المخرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كواليس ما حدث قائلاً: «بعد فتح ستارعرض مساء الخير يا مصر، جاء إلى مكتبى أحد أفراد الأمن ليبلغنى أن السفير الاسرائيلى في صالة المسرح يشاهد العرض».

وتابع:«كان سؤالى الاول: مين اللى عازمه؟ وكانت الإجابة مدهشة لقد جاء بصحبة سيدة مصرية- علمت فيما بعد انها صحفية- وقطعا تذكرتين، ولم يعلم احد بشخصيته إلا بعد وصول أمين شرطة من القسم ( فقط ) للتأكد من استباب الأمن، فالسفير جاء بلا حراسة أو موكب يلفت النظر ولم يبلغونا قبلها» .

واستكمل «السيد» : «نزلت إلى كواليس المسرح ولم أجد مخرج العرض ناصر عبدالمنعم، فأبلغت الممثلين بأننى سأقوم بفصل التيار الكهربائى عن المسرح ونعيد التذاكر للجمهور ولن نكمل العرض، لأننا لو أعلنا أننا نرفض وجود السفير فربما يتعدى عليه الجمهور أو نتسبب في أزمة دبلوماسية، اعترض أحد المشاركين لأسباب تخصه، ولم أحب أن أفرض وجهة نظرى، وبما أن العرض كان متغيرا فطلبت حذف كل المشاهد التي تنتقد الدول العربية في تلك الليلة والإبقاء على مشاهد نقد امريكا واسرائيل، وقلت للممثلين ( يتوصوا ) وبالفعل كانت ليلة انتقام ساخر من الكيان الصهيونى تحمل رسالة عدم ترحيب ورفض للتطبيع، وبمجرد انتهاء العرض وجدت السفير ينتظر في مدخل المسرح ويبدو أنه كان يأمل في لقاء الممثلين والنقاش معهم، وعلى الفور أمرت بإطفاء اضواء دار العرض واخراج أي ( ضيوف ) فقام العمال بالواجب.

وتابع : لم أعلن ذلك الموقف ولم أذكره لأحد، إلا إننى فوجئت بموظفى مكتبى يتصلون بى صباحا بعد الواقعة بأيام قلائل ليبلغونى أنه جاء ( مُحضر ) إلى المسرح ليسلمنى انذارا، ورفض الموظفون استلامه، وعندما ذهبت إلى المكتب عاد المُحضر ليسلمنى انذار ( بالاعجاب ) أرسله المحامى نبيه الوحش، وكان أغرب تعبير عن الإعجاب رأيته في حياتى، وحتى يومنا هذا لا أعرف كيف علم بالواقعة، ولكنى بروزت الانذار وعلقته في مكتبى إلى إن تركت المسرح».