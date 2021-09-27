مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الصيادلة بعد واقعة «الغربية»

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طالب النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على الصيادلة، من جانب الجهات المسؤولة، سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة أو الهيئات الرقابية، والتأكد من وجود الصيادلة بأنفسهم في الصيدليات خلال فترة عملها، وإغلاقها في حالة عدم وجوده.

جاء ذلك على خلفية حادث الغربية، الذي راح ضحيته طفلة عمرها 4 سنوات، نتيجة تلقيها لحقنة داخل أحدى الصيدليات تسببت في وفاتها.

وحذر عضو مجلس الشيوخ في بيان أصدره اليوم، من ظاهرة قيام الصيادلة بتشخيص الحالات وصرف الأدوية اللازمة دون كشف طبي، كما حدث في واقعة طفلة الغربية.، لذلك يجب أن يعلم كل فرد في هذه المنظومة دوره، ولا يتجاوزه، حيث يقف دور الصيادلة عند صرف الأدوية فقط، مشيراً إلى أن إعطاء الحقن وتحديد الدواء والجرعة المناسبة، هي مهام الطبيب المختص وليس الصيادلة، كذلك لابد من التأكيد من خطورة صرف الأدوية دون روشتة، وعودة ثقافة لا دواء إلا بعد الكشف وتشخيص المرض من جانب الطبيب، حفاظاً على صحة المواطنين، وخشية حدوث أي مضاعفات.