برلمانى: محطه معالجة مياه مصرف بحر البقر يضمن زيادة الإنتاج الزراعي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أن أفتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، تعتبر من أضخم المحطات التي سيتم افتتاحها على مستوى العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً.

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن محطة معالجة المياة تسهم وبشكل كبير في تحويل مسار مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، ومعالجته (ثلاثيًا) يوميًا إلى شمال سيناء من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبدوالسر والقوارير.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بناء تلك المحطة الأكبر في العالم ترجع إلى توجهات الدولة باستغلال كل الموارد المائية وتوفير مزيد من موارد المياه العذبة، مما يترتب عليه تقليل الفاقد من المياه ويوفر صرف زراعي مؤمن وذات ناتج جيد مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي، كما انه يساعد بشكل كبير في توفير في الاستهلاك المائي اليومي لمياه النيل المورد الأساسي للمياه العذبة.