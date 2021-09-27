«صناعة الوفد»: تمشروع القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، عضو المكتب التنفيذي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، تعكس حرص القيادة السياسية على توجيه الدعم والعمل في كافة المجالات في وقت واحد، بما يحقق في النهاية خدمة المواطن المصري.

وأشار قوطة، في بيان له، أن القطار الكهربائي السريع يحقق العديد من المزايا ويمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال الطرق والمواصلات في مصر، لاسيما وأنه يحقق أماناً أكبر للركاب، فضلا عن وصوله بعدد كبير من المجتمعات السكنية مما سيجعله وسيلة النقل التي ستحظى بإقبال المواطنين عليه بشكل كبير.

وأكد عضو المكتب التنفيذي للوفد، أن القطار السريع سيكون مصاحب أكثر للبيئة واستخدامه للكهرباء بديلا عن الوقود الذي يتسبب في أضرار عدة للبيئة، مشيدا بقدرة الحكومة المصرية على الانتقال نحو العالم الأخضر الجديد الذي يعتمد على وسائل وقود نظيفة للبيئة، وبتكلفة أقل.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن القطار الكهربائي السريع، سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية المنشودة التي وضعتها الحكومة المصرية لرؤية ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة .

يذكر أن طول مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة_العلمين)، يبلغ نحو 460 كم، يبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب، ويشمل 15 محطة .