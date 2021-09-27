محمد عبد العزيز في شهاده عن شقيقه «عمر »: انت عملة نادرة

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أكد المخرج القدير محمد عبدالعزيز ان شقيقه المخرج عمر عبدالعزيز يعتبر عملة نادرة لأن مخرجي الكوميديا قلائل في مصر بشكل عام، لصعوبتها الشديدة وارتباطها الكبير بالفلسفة والدراما بشكل عام«.

وأضاف محمد خلال ندوة تكريم عمر عبدالعزيز ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ ٣٧ المنعقدة حاليا: «عمر ابهرني، وكنت سعيد جدا برحلته، واهتمامه بالنشاط النقابي، وسعيد كونك فرع من فروع العائلة هو أو كريم ابني واعتبرك لست شقيقي ولكنك أيضا أبني».

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج على بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.