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: حجم المياه التي تصل لمصر ليس بكثير ولن يتغير ()

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السيسي: حجم المياه التي تصل لمصر ليس بكثير ولن يتغير (فيديو) : حجم المياه التي تصل لمصر ليس بكثير ولن يتغير ()

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قال الرئيس عبدالفتاح إن حجم المياه التي تصل لمصر ليس بكثير ولن يتغير إلا بترشيد الاستهلاك.

وشدد الرئيس السيسي، خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، على ضرورة تحسين جودة وكفاءة المياه والري داخل ، مضيفًا أن «تكلفة تبطين الترع أكثر من 50 مليار جنيه، وهو امن قومي وبيعمل به قطاع كبير من المصريين».

ويفتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية ٥،٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً سيتم نقلها إلى اراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في اطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

المصرى اليوم

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