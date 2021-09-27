أهلي 2001 يواجه الترسانة وديًا اليوم إستعدادا للموسم الجديد

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يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، ضيفه الترسانة، اليوم الاثنين، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات شباب الأهلي للموسم الجديد.

المباراة تأتي ضمن عدة مباريات ودية، يخوضها فريق أهلي 2001 بقيادة مديره الفني عمرو أنور، ويسعى خلالها لإعداد اللاعبين بشكل جيد قبل الدخول في منافسات دوري الجمهورية، الذي يبدأه الأهلي بمواجهة الشرقية للدخان، السبت المقبل الموافق ٢ أكتوبر.

وخاض أهلي 2001 مجموعة مباريات ودية خلال فترة الإعداد، حيث تعادل مع الاتصالات ٥ - ٥، وفاز على وادي دجلة ١ - صفر، وعلى النصر ٤ - ١، وعلى المجد ٣ - ١.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 عمرو أنور مديراً فنياً وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيبا للفريق، ومحمد حسن مخططا للأحمال، ومحمد السيد إخصائي التدليك.

و«أهلي ٢٠٠٣» يواجه النصر السكندري

وفي سياق متصل يخوض فريق أهلي 2003مباراة ودية مع فريق النصر السكندري، اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

ويخوض «أهلي ٢٠٠٣» عدة مباريات ودية في إطار استعداده القوية للمشاركة في الموسم الجديد لبطولة الجمهورية، حيث تعادل في مباراة سابقة مع النجوم بهدفين لمثلهما، وفاز على المجد بهدفين دون رد.

ويستهل أهلي ٢٠٠٣ مشواره في بطولة الجمهورية بمواجهة الشرقية للدخان، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، الخميس ٧ أكتوبر المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2003» كل من سيد غريب مديراً فنياً ومحمد ماهر مدرباً مساعداً وتامر دسوقي مدرباً لحراس المرمى ومحمد راشد إداري الفريق ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط أحمال وأحمد عبد الخالق إخصائي التدليك.