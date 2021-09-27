طبيب منتخب جنوب أفريقيا يحسم الجدل حول حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

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أكد ثولاني نجوينيا طبيب منتخب جنوب أفريقيا، أن بيرسي تاو نجم الأهلي المصري خاض مباراتين في المعسكر الماضي مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، ولم يخبرهم بأي إصابة.

وقال طبيب منتخب جنوب أفريقيا في تصريحات تليفزيونية: بيرسي تاو أخفى إصابته لرغبته في اللعب دائما، ونحن نلقبه دائما بالمقاتل.

وأكد أن الجهاز الفني اكتشف إصابة تاو بعد مباراة غانا بدون إخبارهم من اللاعب بشكل مباشر، مضيفا: "استبدال تاو أمام غانا جاء لأسباب فنية، ولم نكتشف إصابته في الضامة".

وأشار إلى أن تاو لا يعاني من أي إصابة مزمنة كما تردد في الفترة الماضية، مضيفا: "كل ما قيل في الفترة الأخيرة عن إصابة بيرسي المزمنة غير صحيح، كما أن "تاو لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، وما فعله الجهاز الطبي للنادي الأهلي هو الأصح، لعودة اللاعب متعافي بشكل كامل في الفترة القادمة".

وأتم طبيب منتخب جنوب أفريقيا:بيرسي تاو أمامه 10 أمام ليكمل شفائه بشكل كامل، وهو لن يكون مع المنتخب في معسكر شهر أكتوبر.