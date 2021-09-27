أخبار عاجلة

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62 -
«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن» -
«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا -
تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء -
وزيرا الإسكان والهجرة يوقعان بروتوكول تعاون لرفع الوعى المجتمعى وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا -
«جبالى» يعلن اختيار «الوفد» لـ «وهدان» رئيسا لهيئته البرلمانية.. ويعلن اجراءات انتخاب اللجان -
انطلاق معسكر شباب الوفد في العين السخنة -
«جبالى» يعلن بدء انتخابات اللجان النوعية دون اعتراضات على قوائم الترشح -
الخميس والجمعة.. محمد هنيدي يكشف كاليس جديدة من حياته -
حسن أبوالروس يكشف كواليس زواجه الليلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

بحوزته 60 كيلو «بانجو».. سقوط مسجل خطر بالغربية

Print
بحوزته 60 كيلو «بانجو».. سقوط مسجل خطر بالغربية بحوزته 60 كيلو «بانجو».. سقوط مسجل خطر بالغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 60 كيلو جرام من مخدر «البانجو»، وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بسمنود بالغربية، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته فرد محلى وكمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام، ومبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

محمد الزملوط يستقبل ضيوف «الوادي الجديد» احتفالاََ بالعيد القومي الـ62

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«إعلام المنيا» ينجح في جذب الشباب للتطوع في مبادرة «معا نطمئن»

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

«العوضى» رئيسا للدفاع والامن القومى.. و«الفقى» رئيسا للخطة والموزنة ومصطفى سالم وكيلا

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء

تمهيدا لـ«جينيس».. السباح الدولي سيد الباروكي يعبر قناة السويس الثلاثاء