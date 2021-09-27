بحوزته 60 كيلو «بانجو».. سقوط مسجل خطر بالغربية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 60 كيلو جرام من مخدر «البانجو»، وأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بسمنود بالغربية، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته فرد محلى وكمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام، ومبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.