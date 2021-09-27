بينها شاورمة ومايونيز ..ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص في القاهرة

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مخزن مواد غذائية بأحد المطاعم، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على 375 طن أرز و2 طن دقيق و1،600 طن زيت طعام و3،070 طن مواد غذائية ملح طعام، وزعتر، ونشا، ومايونيز، ومعجون طماطم، وكاكاو و240 كيلو شاورمة و240 عبوة مشروم شرائح و20000 عبوة كاتشب وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، و

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.