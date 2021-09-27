«الداخلية» :ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية بالقاهرة

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة حال قيامهم بإرتكاب واقعة سرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (8 أشخاص، مقيمون بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة)، وبحوزتهم سيارة نقل وطبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العياروقمع و٢ عتلة حديدية وفأس ومطرقة حديد ومنشار حديدى، ثناء قيامهم بأعمال حفر بأحد الشوارع لسرقة كابلات خطوط التليفونات الأرضية الخاصة بأحد السنترالات بأسلوب «السحب، والحفـر» بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهم.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعـة، وأضافوا بحيازتهم للقمع بقصد إيهام المارة بـأنهم عمال بالسنترال للحيلولة دون ضبطهم وحيازتهم للطبنجة الصوت بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.